Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 100,48 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 100,48 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 100,78 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 738.092 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,96 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,33 CHF an.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Aktie aus.

