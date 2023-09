Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,10 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 92,10 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 91,70 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 364.234 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,99 CHF erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,39 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

