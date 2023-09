Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,87 CHF ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,87 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 91,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,30 CHF. Bisher wurden heute 780.775 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 93,99 CHF erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 2,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,19 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,30 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,56 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,87 USD fest.

