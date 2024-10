So entwickelt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Einbußen

22.10.24 09:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 99,85 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 99,85 CHF nach. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 99,82 CHF. Bei 100,02 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 63.559 Novartis-Aktien. Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,88 Prozent wieder erreichen. Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 USD je Novartis-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,88 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können. Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,50 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Handel: SMI am Mittag im Minus SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingebracht SMI aktuell: SMI liegt letztendlich im Plus

