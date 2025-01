Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 89,93 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 89,93 CHF zu. Bei 89,99 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,69 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 91.733 Novartis-Aktien.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 14,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (83,63 CHF). Abschläge von 7,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,00 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.10.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 0,75 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,11 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,41 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus