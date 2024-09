Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 98,85 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 98,85 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 98,27 CHF. Bei 98,42 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 458.095 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 83,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,56 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,46 USD je Aktie.

