Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 99,03 CHF.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 99,03 CHF nach oben. Bei 99,46 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,18 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 382.128 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,88 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

