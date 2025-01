Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 90,20 CHF.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 90,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 90,97 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,89 CHF aus. Mit einem Wert von 90,96 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 937.433 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 19.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 7,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Am 29.10.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,11 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.01.2025 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,54 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



