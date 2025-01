Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit roter Tendenz

Novartis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 90,13 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 90,13 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 89,89 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,96 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.742.318 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 7,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,75 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,41 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,54 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 in Grün

Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen