Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

24.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 91,86 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 91,86 CHF zu. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,54 CHF aus. Bei 91,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.538.794 Novartis-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 10,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,71 Prozent Luft nach unten. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,91 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF. Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,34 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,46 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen? Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

