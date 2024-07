Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittwochmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 94,97 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 94,97 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 94,82 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,69 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 554.641 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (81,63 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 16,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,40 USD je Aktie aus.

