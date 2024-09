Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag tiefer

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 98,33 CHF ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 98,33 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,19 CHF aus. Bei 98,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.229 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,00 CHF. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,59 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,78 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,56 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF im Vergleich zu 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

