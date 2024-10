Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 98,78 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:49 Uhr 0,1 Prozent. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,50 CHF aus. Bei 99,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 420.955 Stück gehandelt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Am 03.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 18.07.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

