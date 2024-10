Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

Kurs der Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 98,78 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 98,78 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 99,50 CHF. Mit einem Wert von 99,36 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 909.644 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 3,99 Prozent zulegen. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

