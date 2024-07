Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 96,97 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 96,97 CHF nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 97,30 CHF. Bei 97,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.514.151 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF. 4,11 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,40 USD fest.

