Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Nachmittag an

25.10.24 16:10 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 98,50 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 98,50 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,82 CHF. Bei 97,83 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.096 Novartis-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 83,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,72 Prozent sinken. Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,80 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,88 CHF. Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 0,75 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,32 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Mrd. CHF in den Büchern standen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025. Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Zürich: SMI klettert schlussendlich Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Plus Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Verluste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

