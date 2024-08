Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag fester

26.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 100,78 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 100,78 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 100,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,24 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 382.681 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 23.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,63 CHF ab. Mit Abgaben von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,78 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF im Vergleich zu 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal. Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

