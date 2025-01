Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 91,11 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 91,11 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 91,24 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 90,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 104.292 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11,11 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,41 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,54 USD fest.

