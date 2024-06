Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 95,75 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 95,75 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,41 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,98 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 950.515 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,00 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 17,28 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zuversicht in Zürich: SMI am Mittag in Grün

Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück

Handel in Zürich: SMI zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter