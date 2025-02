Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 97,27 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 97,27 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,25 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 347.012 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,29 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

