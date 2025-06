Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Montagnachmittag zu

02.06.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 94,96 CHF zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 94,96 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 95,63 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,45 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.321.022 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Mit einem Zuwachs von 8,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,60 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,99 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben. Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

