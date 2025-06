Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Mittag zu

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 95,13 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 95,13 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 95,56 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 629.827 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 7,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Abschläge von 14,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,99 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen