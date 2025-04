Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 92,86 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,86 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 93,07 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,97 CHF. Bisher wurden via SIX SX 487.667 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,66 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,92 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Am 31.01.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,44 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse