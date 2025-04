Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu

So entwickelt sich Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,03 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,03 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 93,48 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,97 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.110.478 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,92 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 31.01.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,34 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse