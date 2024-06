Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 96,20 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 96,20 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,33 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 95,99 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 906.881 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,00 CHF) erklomm das Papier am 26.06.2024. Gewinne von 0,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Mit Abgaben von 17,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 10,34 Mrd. USD, gegenüber 11,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,70 Prozent präsentiert.

Am 18.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

