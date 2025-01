Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 92,40 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 92,40 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 92,45 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,01 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,17 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 52.104 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,17 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 9,49 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,41 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 31.01.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Pluszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester