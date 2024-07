Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Nulllinie

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 97,42 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 97,42 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 97,59 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Novartis-Aktie sank bis auf 97,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,31 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.291 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2023 auf bis zu 81,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,80 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

