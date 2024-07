Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagmittag fester

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 98,04 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,05 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,31 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 438.440 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2024 auf bis zu 100,96 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,73 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,41 USD je Aktie belaufen.

