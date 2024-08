Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gefragt

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 101,72 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 101,72 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 101,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 414.995 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 101,78 CHF markierte der Titel am 28.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,06 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,33 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

