Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 101,74 CHF nach oben. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,10 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 101,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 975.754 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023. Mit Abgaben von 19,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,78 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11,32 Mrd. CHF, gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,58 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen.

