Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 84,72 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 84,72 CHF. Bei 84,64 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,43 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 867.437 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,42 Prozent. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,50 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,30 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2023 aus.

