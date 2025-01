Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag im Plus

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,63 CHF nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 93,63 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,63 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 75.160 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Mit Abgaben von 10,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 CHF.

Am 29.10.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,41 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI

SMI aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone

Pluszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen