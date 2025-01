Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Mittag vor

Novartis im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 93,55 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 93,55 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 93,84 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,34 CHF. Bisher wurden via SIX SX 680.495 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. 9,80 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 11,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Novartis gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 CHF, nach 0,75 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,11 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,41 Mrd. CHF eingefahren.

Am 31.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

