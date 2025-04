Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 94,27 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,27 CHF an der Tafel. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 94,38 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 93,65 CHF. Bei 94,06 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 175.208 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,91 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,25 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Novartis wird nach starkem Jahresauftakt optimistischer

Ausblick: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen