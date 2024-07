Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 98,33 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 98,33 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,31 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 27.085 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,96 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,63 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,98 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF.

Am 18.07.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,41 USD je Aktie belaufen.

