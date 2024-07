Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 98,28 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 98,28 CHF zu. Bei 98,50 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,31 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 356.882 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,96 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 2,73 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,41 USD je Novartis-Aktie.

