Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 98,10 CHF nach.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 98,10 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,48 CHF. Bisher wurden via SIX SX 912.640 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,63 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,79 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,41 USD je Aktie belaufen.

