Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,49 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,49 USD. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 6,57 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,50 USD. Bisher wurden heute 73.318 Novavax-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,83 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 72,79 Prozent niedriger. Bei 4,43 USD erreichte der Anteilsschein am 10.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 69,69 Prozent auf 88,31 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 291,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,350 USD je Novavax-Aktie.

