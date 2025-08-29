DAX23.511 -2,2%ESt505.296 -1,3%Top 10 Crypto15,47 +1,4%Dow45.008 -1,2%Nas21.072 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Novavax im Blick

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag höher

02.09.25 16:09 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 7,53 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,53 USD. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 7,54 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 173.813 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 50,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 5,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 33,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

