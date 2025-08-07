Novavax Aktie News: Novavax am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 7,97 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 7,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,84 USD. Bei 8,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 719.443 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 47,65 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,48 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
