Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 8,48 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 8,48 USD. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 8,53 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 161.561 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 40,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,24 Mio. USD – eine Minderung von 42,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415,48 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Novavax-Aktie.

