Novavax Aktie News: Novavax verliert am Donnerstagabend kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,4 Prozent bei 7,74 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 11,4 Prozent im Minus bei 7,74 USD. In der Spitze fiel die Novavax-Aktie bis auf 7,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.612.587 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). 96,58 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

