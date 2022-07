Novavax Aktie News: Novavax wird am Nachmittag ausgebremst

Die Novavax-Aktie musste um 22.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 55,13 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 54,96 EUR. Bei 57,14 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.069 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 232,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 76,24 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 33,67 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 63,76 Prozent sinken.

Novavax gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,41 Prozent auf 703,97 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 447,23 USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 25,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie verbucht Gewinne: FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co.: Lauterbach spricht sich für vierte Corona-Impfung für Menschen unter 60 aus

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock