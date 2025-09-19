DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.421 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,60 -0,1%Gold3.747 +1,7%
Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Abend freundlich

22.09.25 20:25 Uhr

Die Aktie von Novavax gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 8,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,43 EUR 0,10 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 8,84 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 9,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 607.127 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 76,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 239,24 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 415,48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,49 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

