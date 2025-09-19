Novavax Aktie News: Novavax macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 8,94 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 8,94 USD. Bei 8,94 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 205.898 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit Abgaben von 43,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,24 Mio. USD – eine Minderung von 42,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415,48 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

