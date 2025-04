Novo Nordisk könnte Einführung von Wegovy in Indien vorziehen - Agentur

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk erwägt einem Agenturbericht zufolge, seine Gewichtsabnahme-Spritze Wegovy in Indien früher als geplant auf den Markt zu bringen, um dem US-Konkurrenten Eli Lilly besser Paroli bieten zu können. Wegovy könnte möglicherweise schon in den nächsten Monaten in Indien verkauft werden, früher als das ursprüngliche Ziel 2026, berichtet Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Der dänische Konzern, zu dessen Produkten auch das Diabetes-Medikament Ozempic gehört, lehnte eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab.

April 07, 2025 13:33 ET (17:33 GMT)