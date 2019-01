Jamie Dimon rät, tief durchzuatmen: "Die Märkte reagieren über"

Das Jahr 2018 war eines der turbulentesten Jahre an der Börse in der jüngsten Vergangenheit. Die wichtigsten Indizes fielen auf rotes Terrain und verbuchten letztlich auf Jahressicht Verluste. Während einige Marktteilnehmer in diesem Einsturz eine lauernde Rezession sehen, zeigen sich andere wiederum optimistischer und glauben, der Markt werde sich schon bald wieder nachhaltig fangen, die Schwäche sei nur vorübergehend.

Dimon: "Ich mache mir wirklich keine Sorgen"

So auch JPMorgan-CEO Jamie Dimon. Er ist sich sicher: Eine Rezession steht nicht bevor. "Ich mache mir wirklich keine Sorgen", so Dimon kürzlich gegenüber Fox Business. Der Markt habe einfach überreagiert, die jüngsten Kursrücksetzer seien aber kein Anzeichen eines längerfristigen Abschwungs. Sie seien vielmehr eine "rationale Antwort" auf das verlangsamte Wachstum - wobei die US-Wirtschaft dennoch weiterhin wachse - sowie den Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten. Dimon rät daher, tief durchzuatmen und sich zu beruhigen. "Es sieht für mich nicht so aus, als ob das stattfindet. Ich denke, es ist nur eine Verlangsamung", sagte er im Hinblick auf die weit verbreitete Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung. "Meiner Meinung nach ist der Verbraucher in guter Verfassung und verbessert sich weiter, und es gibt Rückenwind durch Arbeitsplätze und steigende Löhne".

Der JPMorgan-CEO ist sich sicher, auch im Jahr 2019 in Amerika ein "anständiges Wachstum" erleben zu können. Zwar werde die Wirtschaft eventuell langsamer wachsen, als noch vor einigen Monaten erwartet, dennoch werde sie wachsen.

Auch die jüngsten Entwicklungen deuten vorerst auf eine Erholung hin: Der Dow Jones weist seit Beginn des neuen Jahres nun wieder ein Plus von fast 2 Prozent auf, während der S&P 500 bislang sogar um rund 2,7 Prozent zulegen konnte.

Hohe Chance auf eine Rezession

Dimons bullishe Meinung teilen allerdings nicht alle. So glaubt "Bond King" Jeffrey Gundlach, dass die Zinskurve in diesem Jahr steiler werden dürfte, was häufig ein Vorbote einer Rezession ist. Und auch der kanadische Ökonom David Rosenberg ist sich fast sicher, dass die USA schon bald eine Rezession ereilen werde. "Wir haben eine mehr als 80 prozentige Chance auf eine Rezession, allein aufgrund der Tatsache, dass die Fed ihre Politik verschärft", sagte Rosenberg gegenüber CNBC. Die Erholung des Dow Jones in den letzten Tagen beeindruckt ihn dabei wenig.

