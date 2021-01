General Motors-Aktie legt zu: GM will ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr anbieten

Der US-Autobauer legt damit als einer der ersten großen Anbieter ein konkretes Ausstiegsdatum aus der Verbrennertechnik fest.

GM-Vorstandschefin Mary Barra verbreitete das Ziel in einer Mitteilung auf dem sozialen Netzwerk Linkedin. Für den Autoriesen wäre das ein kompletter Wechsel des Geschäftsmodells. Bislang machen Autos mit CO2-Emissionen am Auspuff 98 Prozent des Umsatzes von GM aus und stehen für den kompletten Gewinn. Im Gegenteil sind es gerade die spritschluckenden große Pick-ups und schwere Geländewagen, mit denen der Konzern das meiste Geld verdient.

Der nach Verkaufszahlen größte Autohersteller der USA nannte 2035 als Enddatum für den Verbrenner "ein anspruchsvolles Ziel". Etliche Länder, darunter der US-Bundesstaat Kalifornien sowie Japan und Großbritannien haben sich das Ziel gesetzt, dann keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zulassen zu wollen.

GM hatte bereits angekündigt, dass irgendwann die komplette Modellpalette auf Elektroautos umgestellt werde; bislang hatten die Führungskräfte des Konzerns ein konretes Enddatum aber nicht genannt.

Im November kündigte das Unternehmen an, seine Investitionen in Plug-in-Hybride und in die Technologie für fahrerlose Autos bis zur Mitte des Jahrzehnts um ein Drittel gegenüber früheren Plänen auf 27 Milliarden Dollar zu erhöhen. Das entspricht mehr als der Hälfte der geplanten Investitionen in diesem Zeitraum.

GM kündigte am Donnerstag auch an, als Konzern bis 2040 CO2-neutral zu werden. Das würde bedeuten, dass alle Betriebsabläufe sowie die Fahrzeugherstellung ohne Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid auskommen müsste. Etwa drei Viertel des CO2-Ausstoßes von GM stammt aus den Emissionen der verkauften Fahrzeuge.

"Wir glauben, dass wir mit unserer Größe und Reichweite andere dazu ermutigen können, diesem Beispiel zu folgen und einen bedeutenden Einfluss auf unsere Industrie und die Wirtschaft zu nehmen", schrieb Barra in ihrem Beitrag auf Linkedin.

Die General Motors-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 3,24 Prozent auf 50,94 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/jhe

DETROIT (Dow Jones)

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com