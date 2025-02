Nutzerbasiserweiterung

Microsoft-User können bereits seit einigen Wochen kostenlos auf KI-Tools des Unternehmens zugreifen. Nun macht der Techriese hier weitere Zugeständnisse.

• Microsoft erweitert den kostenlosen Zugang zu seinen KI-Tools

• Pro-Nutzer profitieren weiterhin von Vorteilen wie bevorzugtem Zugriff

• Microsoft reagiert mit dieser Maßnahme auf den zunehmenden Wettbewerb



Wer­bung Wer­bung

Microsoft hat den Zugriff auf seine erweiterten KI-Tools, deren Nutzung der Techkonzern kostenlos anbietet, erweitert und von Beschränkungen befreit.

Nutzung erweitert

"Während wir weiterhin Ihren ultimativen KI-Begleiter entwickeln, freuen wir uns, heute allen Copilot-Benutzern noch leistungsfähigere Funktionen mit kostenlosem, unbegrenztem Zugriff auf Voice und Think Deeper (unterstützt durch das o1-Modell von OpenAI) zur Verfügung zu stellen", schreibt Microsoft in seinem Copilot-Blog. Nutzer könnten nun "per Voice ein längeres Gespräch mit Copilot führen und die erweiterten Denkmodelle von Think Deeper nutzen, um jederzeit komplexere Fragen oder Aufgaben zu bewältigen", so das Unternehmen weiter.

Wer­bung Wer­bung

Die Kernfunktionen stehen nun kostenlos zur Verfügung - auf diesem Weg können mehr User die Microsoft-Tools testen, was sich im Idealfall in stärkerem Nutzerwachstum und einer höheren Kundenbindung niederschlägt. "Wir erleben eine große Begeisterung für Voice und Think Deeper und wissen, dass viele von Ihnen an Grenzen stoßen. Dies sollte helfen. Und wenn Sie einige dieser Erfahrungen noch nicht ausprobiert haben, gab es nie einen besseren Zeitpunkt", heißt es in dem Blogbeitrag.

Pro-Nutzer weiter bevorzugt

Der Pro-Plan von Microsofts Copilot kostet weiterhin einen Monatsbeitrag von 20 US-Dollar für den bevorzugten Zugriff in Spitzenzeiten, die Microsoft weiter garantieren will. Zudem sollen die Pro-User frühen Zugriff auf experimentelle KI-Funktionen und Zugang zur zusätzlichen Nutzung von Copilot in ausgewählten Microsoft 365-Apps wie Word, Excel und PowerPoint erhalten.

Wer­bung Wer­bung

Microsoft reagiert auf zunehmende Konkurrenz

Mit der Ausweitung der kostenlosen Nutzung reagiert Microsoft auch auf die zunehmende Konkurrenz. Neben Alphabet hat auch das Microsoft-Investment OpenAI kostenlose KI-Funktionen im Angebot, mit denen das Rennen um den KI-Nutzer der Zukunft läuft.

Die Microsoft-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ 0,57 Prozent auf 400,17 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.net