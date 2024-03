NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 805,33 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 16:08 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 805,52 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 800,33 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 10.149.192 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2024 auf bis zu 823,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 72,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 680,00 USD an.

NVIDIA ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.103,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.051,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.05.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 25,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

